９月６日に開幕した阪神競馬場では、すい臓がんのため８月２９日に８７歳で死去した松本好雄オーナーを悼み、献花台および記帳台が設置された。大阪市在住で４０代の女性会社員は記帳と献花を行い、「いつもお年を感じさせない、凛としたお姿を拝見していました。お亡くなりになって、お馬さんのことや人とのつながりを大事にされていた方だと知りました」と偲んだ。競馬ファン歴３０年以上という尼崎市の５０代の男性会社員