◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。マウンドに上がる前、初回先頭の第１打席は空振り三振。３回２死一塁の第２打席は四球。第３打席は遊ゴロ併殺打。第４打席は二ゴロに倒れた。第１打席、先発右腕クレマーとの対戦。カウント１―１からカーブを