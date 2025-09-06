札幌2歳Sの買ってはいけない馬券 【前走福島出走組】 前走で福島コースに使われていた馬は［0・0・0・13］で４着が最高。 初めての洋芝に戸惑うようで結果が出ていない。 新馬戦を楽勝した馬でも馬券に絡めておらず、今後も前走福島出走組は過信禁物。 札幌2歳S過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』