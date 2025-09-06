近畿地方では、今日6日は安定して晴れますが、明日7日の午後は北部や山沿いを中心に雨や雷雨の所があるでしょう。明後日8日の夜明け前に起こる「皆既月食」は、中部と南部で見られる所が多い見込みです。週末の天気7日の午後は雨や雷雨の所も近畿地方は、今日6日は高気圧に覆われて、安定して晴れるでしょう。最高気温は35℃以上の猛暑日になる所があるものの、乾いた空気が流れ込むため、からっとした暑さになりそうです。明日7