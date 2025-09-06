秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）は６日午前１０時過ぎ、皇居・宮殿「春秋の間」で成年式の中心儀式「加冠の儀」に臨み、「成年皇族としての自覚を持ち、その務めを果たしてまいりたいと存じます」と述べられた。儀式には、天皇、皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女愛子さま、秋篠宮家の次女佳子さまら皇族方が出席。石破首相ら三権の長も参列した。両陛下の側近の坂根工博侍従次長が悠仁さまに冠を着け、別の職員