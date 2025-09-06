8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、出場24カ国がそれぞれグループフェーズ5試合を終え、16チームが一発勝負の決勝トーナメントへ駒を進めた。 スタッツランキングの平均得点部門では、スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が平均32.4得点と、唯一の30得点超えでトップに君臨している。 続いて2位にはギリシャ代表のヤニス・アデトク