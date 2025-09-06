この記事をまとめると ■窃盗団の手口は年々巧妙化している ■物理的な対策は表から見えるので意外と有効だ ■盗難は短時間で済ますのがマストなのでややこしい対策は敬遠される率が高い 窃盗対策は物理も有効！ 発生件数そのものは減っては来ているものの、プロ集団＝窃盗団の暗躍で年々巧妙化してきている自動車の盗難事件。それにあわせてユーザー側も自衛手段を強化していく必要がある。 とくに高級車や人気車に関しては、