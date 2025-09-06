5日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の千葉ドットは、2025-26シーズンより剱吉陽太が新たに加入することをクラブ公式SNSで発表した。 剱吉はオポジットで、東邦大学付属東邦高校出身。高校卒業後は法政大学へと進学した。今シーズンよりチーム名を新たに戦う千葉ドットの戦力としての活躍が期待される。 剱吉はクラブを通じて以下の通りコメントを発表している。 「この度、千葉ドットに入団