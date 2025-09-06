「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）阪神が快勝で優勝マジックを３とした。初回に大山悠輔内野手が自身３本目の満塁弾を放ったが、ゲームセット直後に背番号３の人柄、そしてチームの雰囲気がにじんだシーンがあった。九回、石黒が坂倉を二ゴロ併殺打に仕留めてゲームセット。一塁で大山がウイニングボールをつかんだ。するとマウンドへ向かい、手に持っていた勝利球を優しい笑みを浮かべて石黒に手渡し。後輩右腕も満面