アフガニスタン東部の地震で家屋が倒壊し、娘が下敷きになった現場を説明するリヤカット・アリさん＝5日、クナール州ヌールガル（共同）土壁の家はもろくも崩れ落ち、がれきの下敷きになった娘を父親は必死で引きずり出した。アフガニスタン東部で2200人以上が死亡した地震は7日で発生から1週間。被災地に共同通信記者が日本メディアで初めて入った。小さな集落に支援物資は届かない。余震におびえ、雨に打たれ、野外で寝る日々