9月20日〜21日に開催されるイベント『京まふ2025』アニプレックスブースで販売されるグッズラインナップが公開された。【画像】普段と違う！和装姿の冨岡義勇公開された『鬼滅の刃』イラスト普段と違う和装を身にまとったufotable描き下ろしイラストの我妻善逸・冨岡義勇・胡蝶しのぶを見ることができる。販売グッズはアクリルスタンド、クリアファイル、缶バッジ、ミニポーチ、ウッドコースターなどが用意されている。