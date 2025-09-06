「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が六回の第３打席で右膝付近に自打球を受けて緊急交代した。球団は「右足下部の打撲で途中交代した」と発表した。内角に食い込んでくるスライダーにバットを出したラッシング。だが自打球となって右膝付近を直撃。そのまま打席内で転倒し、慌ててベンチからロバーツ監督とトレーナーが出てきた。そして両者に肩を抱えられながらベ