サントリーホールディングスの代表取締役会長だった新浪剛史氏の突然の退任が発表されたのは、9月2日。同社の鳥井信宏社長と山田賢治副社長が緊急会見を開き、前日に新浪氏が辞任したことを公表した。新浪氏が、大麻の有害成分が含まれるサプリメントを米国から輸入した疑いで、8月22日、麻薬取締法違反事件の捜査として、都内の自宅が家宅捜索されたという。自宅からは違法な製品は見つからず、尿検査でも陰性の結果が出てい