俳優の城田優が６日までに更新された俳優の中尾明慶のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、２人が共演した人気ドラマ「ＲＯＯＫＩＥＳ」（ＴＢＳ系）の秘話を明かした。同ドラマは佐藤隆太主演で２００８年に放送され、市原隼人、佐藤健、桐谷健太ら若手俳優が多数出演し大ヒットした。城田は当時の中尾について「最年少で尖ってたよね」と問いかけると中尾は「俺、一匹狼だと思ってたんで」と認めた。当時の心境を「最年少だけ