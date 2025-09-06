ものまねタレント・清水アキラが６日、自身のブログを更新し、４日に亡くなった歌手・橋幸夫さんについてつづった。橋さんの訃報が流れた前日の５日、清水はブログに「訃報の一報にいきなり涙、、、しばらく呆然、、、」とショックを隠さず記した。さらに６日朝、「今朝も力が抜けたまま」というタイトルでブログを更新すると、「これから福岡に、、、明日橋幸夫さんの【メキシカンロック】思い切りやって来る」と、自身のモ