俳優の犬飼貴丈（31歳）が、9月5日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系/TVer）に出演。恋人を親に紹介するのは、1年以上交際して「お互い理解した上で」した方がよいと語った。映画「ブラック・ショーマン」に出演する犬飼貴丈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じくゲストの當間ローズが、恋人を親に紹介するタイミングについて、當間自身は交際したその日に紹介したいタイプだが、他の出演者は