ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸の刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「異素材使いドッキングワンピース」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「異素材使いドッキングワンピース」アナと雪の女王 © Disney 価格：