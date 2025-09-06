アメリカのトランプ大統領は5日、国防総省の名称として「戦争省」を使うことを認める大統領令に署名しました。トランプ大統領は5日、アメリカ国防総省について「名称を『戦争省』にする。現在の世界情勢を考えると、よりふさわしい名称だ。我々は世界最強の軍隊を持っている」と述べ、国防総省や国防長官の名称について、「戦争省」や「戦争長官」を使うことを認める大統領令に署名しました。大統領令では、その目的について「単な