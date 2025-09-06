広瀬すずが一見、自然にやってみせている演技に、彼女はどのように到達しているのだろう。【画像】広瀬すずの特別グラビアを一気に見る「違和感を感じた」「モヤがかかっていた」そんな当初の印象から、いかにして登場人物を具現化させたのか。彼女の言葉から、1つの映画が生まれてくる過程を探っていきたい。 ◆◆◆「これほど“違和感”を感じる物語もありませんでした」『遠い山なみの光』に出演するきっかけは、石川