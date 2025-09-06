PayPayは、9月中旬以降より全国のPayPay加盟店で「WeChat Pay」による支払いに対応する。 PayPay加盟店での「WeChat Pay」は、ユーザー自身が店舗に設置されるQRコードを読み取りするMPM（ユーザースキャン方式）の加盟店でのみ利用可能。 「WeChat Pay」は、中国の「WeChat（微信）」の決済機能で、中国で大きなシェアを持つ。今回の取り組みより、既に連携済みの海外キャッシュレ