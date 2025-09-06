日本で公開される洋画に必ずと言っていいほど見かける名前がある、“字幕 戸田奈津子”。映画字幕翻訳の第一人者として、実に2000本近くの映画字幕を制作してきた。連載「Over80『50年働いてきました』」。22人めは、約半世紀もの間、ひたすらに映画字幕に携わってきた1936年生まれ89歳--。撮影＝田子芙蓉戸田奈津子さん - 撮影＝田子芙蓉■この女性はまさに変態だ映画字幕翻訳家のレジェンド・戸田奈津子氏（89）を取材したその日