９月６日未明、和歌山県内に住む１０代の少女を車に乗せて連れ去ったとして、会社員の３５歳の男が逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、愛知県豊川市の会社員・柳澤雄紀容疑者（３５）です。警察の調べによりますと、柳澤容疑者は８月３１日、ＳＮＳで知り会った和歌山県内に住む１０代の少女を未成年であることを知りながら、軽乗用車に乗せて連れ去った疑いがもたれています。少女の保護者から９月１日に