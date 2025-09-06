クマが目撃されたのは知内町元町の郵便局付近の町道です。2025年9月5日午後9時ごろ、町道を車で走行していた役場職員が北から南に道路を横断する体長約1・4メートルのクマ1頭を目撃しました。また、付近の住宅に隣接するビニールハウスでは、ハウスにかけていたネットが壊されていた他、中のブドウ3房が食い荒らされているのが確認されています。ビニールハウスを所有する男性によりますと、近くではクマの足跡