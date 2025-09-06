東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドの売上・利益が絶好調だ。来場者数は以前より約500万人も減っているのになぜか。コンテンツクリエイターの妄想する決算さんが決算報告書を丁寧に読み解き、コロナ以前を上回る水準の業績となったカラクリを説明する――。※本稿は、妄想する決算「7つのステップでビジネスモデルを可視化する決算分析の技術」（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信