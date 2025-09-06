ソーは本当に去るのか？ （MCU）映画『／ドゥームズデイ』に復帰するクリス・ヘムズワースが、気になる“ソーの未来”について語った。 世代交代が進むMCUで、今やヘムズワースは数少ない古参メンバーのひとり。英のインタビューでは、『ドゥームズデイ』以降のソーの将来について質問されると、「どうなるでしょうね。この作品がどこへ向かうのか様子見です」と答えた。