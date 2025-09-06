俳優の山田裕貴（34歳）が、9月5日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。嵐・松本潤が相手でもLINEの返信は遅いが、「嫁ちゃんには返すんですけれど」と語った。映画「ベートーヴェン捏造」に出演している山田裕貴が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。MCの笑福亭鶴瓶が、大河ドラマ「どうする家康」（NHK）で山田と共演し、山田がプライベートでも“殿”と呼んで慕っている嵐・松本潤が「LINEの返信が遅い」