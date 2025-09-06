◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース期待の新人捕手、Ｄ・ラッシングが５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦で負傷交代した。１―１の６回２死一、二塁。２球目のファウルが右ひざを直撃。自打球にその場で倒れ込むと、ロバーツ監督や中島トレーナーが駆けつけたが、立ち上がることができずもん絶。両肩を抱えられ、左足一本でベンチ裏に下がっ