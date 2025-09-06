今や、共働き世帯は専業主婦世帯の2.5倍近くにのぼります。2025年2月に公表された総務省統計局の労働力調査（2024年平均結果）に基づき、労働政策研究・研修機構は「共働き世帯」は1300万世帯、「専業主婦世帯」は508万世帯であり、年々、共働き世帯が増えていると分析しています。専業主婦（主夫）のいる世帯は少数派となったにもかかわらず、その立場に対する画一的なイメージや誤解は、いまだ社会に根強く残っています。弁護士