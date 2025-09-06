シリーズ最安モデルに「カジュアルでイイね」の声も！日本の自動車史において「クラウン」という名を知らない人は少ないでしょう。1955年に誕生して以来、常に時代とともに進化を続け、長年にわたり高級車の代名詞として親しまれてきました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「“4WD”クラウン」です！（30枚以上）その歩みは一貫して「上質さ」と「先進性」を追求するものでしたが、2022年のフルモデルチェン