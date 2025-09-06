川崎市の女性（20歳）が元交際相手からストーカー被害を受け、警察署に相談していたにもかかわらず、殺害された事件をめぐって、神奈川県警は9月4日、組織としての対応に問題があったことを認める検証報告書を公表した。神奈川県警は検証結果を踏まえて、計40人を処分した。悲劇が起きるたびに再発防止策が検討されるが、同じような事件はこれまで何度も繰り返されてきた。ストーカー事件にくわしい松村大介弁護士は「被害者に向き