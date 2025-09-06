「加冠の儀」で燕尾纓の冠をかぶられる秋篠宮家の長男悠仁さま＝6日午前10時8分、宮殿・春秋の間（代表撮影）秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式が6日、執り行われ、悠仁さまは皇居・宮殿で中心儀式「加冠の儀」に臨まれた。男性皇族が成人した際、皇室の慣例で催す重要儀式で、1985年の秋篠宮さま以来40年ぶり。悠仁さまは昨年18歳で成人を迎えたが、大学受験のため、19歳の誕生日での開催となった。6日朝、天皇陛下の使者が東京