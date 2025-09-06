ギタリスト山本恭司（69）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。VOW WOWとして26年1月、東京と大阪でのライブ開催決定を報告した。「皆さん、お待たせしました。来年もVOW WOWやりますよ〜♪東京ガーデンシアターとなんばHatch」とつづった。VOW WOWは26年1月16日に東京ガーデンシアター、同23日に大阪なんばHatchで、3rdアルバム「3（正式にはローマ数字）」をフィーチャーした「The 40 Years of VOW WOW 3 Celebration」を開催