私はマリ（30代）。夫と娘のヒナタと3人で暮らしています。ヒナタは小学2年生。ちいさなころからのんびりしていて、そのまま変わることなく成長しています。昔、私はヒナタののんびりしている様子にずいぶん悩みました。とくに小学生になるときは「まわりの子に迷惑をかけないか」「ついていけるのか」と悩み、ハゲるかと思ったほどでした。悩みに悩んでようやくふっきれたのですが、同じ登校班のママから「一緒に行くのをやめたい