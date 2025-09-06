市場平均に投資をするインデックス投資。個別の企業分析を必要とせず、ひとつの投資信託を買うだけで簡単に多くの企業に分散投資できることから、いま人気が高まっている。しかし、ここでひとつの疑問が沸く。「本当に」株は長期で見ると右肩上がりなのだろうか？【画像】過去200年、「株価」の衝撃のリターン20年前よりインデックス投資の解説ブログを書き続け、書籍の累計部数も55万部を突破した水瀬ケンイチの最新作『彼