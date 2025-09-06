札幌・東警察署は2025年9月5日、札幌市東区に住む無職の男（71）を住居侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は5日午前10時半ごろ、札幌市東区の一般住宅に侵入し、居間のテーブル上にあった現金763円を盗んだ疑いが持たれています。男は鍵のかかっていなかった1階のベランダから室内に侵入。2階にいたこの家に住む男性（41）が1階に降りたところ、室内を物色している男と鉢合わせて警察に通報しました。男はベランダか