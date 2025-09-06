「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースが五回にバッテリーエラーで先制点を奪われてしまった。２死一、二塁の場面でオリオールズベンチはダブルスチールを仕掛けた。これに腰を浮かせたラッシングがワンバウンドのボールをはじいてしまい、バックネット裏を転々。その間に二塁走者が一気にホームへ生還した。ラッシングは大谷とバッテリーを組んでいた場面でも２つのバッテリーエラーがあった