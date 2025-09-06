今年春に新潟県消防学校に入校した新人の消防士たちが9月5日、上司や家族などを前に、約5カ月間の訓練の成果を披露しました。会場では温かい拍手が送られていました。 県消防学校で5日に行われた初任科生の『総合実科査閲』。今年の春に入校した初任科生約90人が9月8日に卒業を迎えるのを前に、これまでの訓練の成果を家族や上司に披露するものです。初めに、消防活動の万全を期するために行う持ち物点検などの通常点検や隊列変換