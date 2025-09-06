»ç±ñ£Ó¤Î¹¶Î¬POINT ¡Ú·ìÅý¡Û¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥­¥º¥Ê»º¶ð¤ËÃíÌÜ!? ¡Î1¡¦2¡¦2¡¦17¡Ï¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£Ó£Ó·Ï¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢23Ç¯②¿Íµ¤£²Ãå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥½¥¦¥ë¡¢24Ç¯⑤¿Íµ¤£±Ãå¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤È£²Æ¬¤Î¤ß¤Î½ÐÁö¤Ç¤É¤Á¤é¤âÏ¢ÂÐ¤·¤¿¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¡£ ¤Þ¤¿¡Î2¡¦0¡¦0¡¦5¡Ï¤Î¥­¥º¥Ê»º¶ð¤âÃíÌÜ¡£ »ç±ñ£Ó²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿ ¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÃæ±û