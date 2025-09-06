2011年3月11日に発生した東日本大震災は、日本に甚大な被害をもたらした自然災害だ。しかし、これが自然現象ではなく、人為的に引き起こされたものだという説を唱える人々がいる。 この陰謀論は、主に2つの主張に基づいている。ひとつは、地球深部探査船「ちきゅう」が震源近くを航行しており、掘削技術を使い人工的に地震を発生させたという説。もうひとつは、アメリカの高周波活性オーロラ研究プログラム（HAARP）が気象