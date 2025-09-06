狂言師の野村萬斎さんの長女で、TBSアナウンサーの野村彩也子さん（27）が2025年8月30日、自身のインスタグラムを更新。朝のカフェタイムを過ごす様子を披露した。「朝のカフェラテおいしい」野村さんは、「朝のカフェラテおいしい」とコメントを投稿し、カフェでくつろぎながらカフェラテを飲む動画などを投稿した。インスタグラムで投稿された写真では、花柄のトップスを着用し、めがねを頭に乗せて微笑む様子を収めた写真も投稿