フワフワパウンドケーキが材料2つで完成 口に入れると溶けてしまうようなフワフワのパウンドケーキ。聞くと高度なテクニックが必要そうに感じてしまいますが、材料たったの2つで作れるレシピを紹介します。使うのは卵と砂糖だけという驚きのレシピです。 簡単なのにフワフワのケーキができた つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「本当にフワフワケーキができました」「雲のように軽い」など、出来上がったパウ