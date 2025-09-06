アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の濱田崇裕が６日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演し来週１３日放送からレギュラー出演し中継リポーターを務めることが発表された。この日の生放送でＭＣを務める俳優の松下奈緒が「来週から旅サラダに新たなファミリーが加わります」と濱田を紹介した。大きな拍手に包まれスタジオに登場した濱田は「来週から中継リポータ