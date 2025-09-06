アニメシリーズ 『べらぼうな笑い 黄表紙・江戸の奇想天外物語！』第2弾が、NHK総合にて9月7日より放送されることが決定した。 参考：『べらぼう』映美くららの“静の演技”が不気味さを増幅大崎の行動原理を考える 本作は、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で話題の黄表紙 その魅力をアニメで描くシリーズ作品。黄表紙は江戸時代中期に大流行した、大人向けの絵入り本。