Snow Man ラウール初の単独ドキュメンタリー『ラウール On The Runway』が、2025年9月13日10時よりPrime Videoにて独占配信される。それに先駆け、都内にて取材会が開催された。 （関連：【写真あり】ラウール、取材会での撮り下ろしショット） 「こんにちは～」と登場したラウールは、まず取材陣に対して「お集まりいただきありがとうございます。ちょっとこっぱずかしいんですけど、