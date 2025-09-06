ステラシードは7月31日、保水美容液ヘアケアブランドの「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」、シェアードライン「8 THE THALASSO u（エイトザタラソ ユー）」から「キンモクセイの香り」の数量限定アイテムを、公式サイトにて発売開始しました。■エイトザタラソ ユーからはボディケアアイテム付きの限定キットもエイトザタラソから展開するのは、モイストシリーズ。お試し容量のシャンプーとトリートメントがセットになった限定