アメリカ遠征中の日本代表は９月５日、現地６日に行なわれる難敵メキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド・コロシアムで前日練習を実施。冒頭の15分間のみが公開された。この日の練習には招集メンバー27人全員が参加。公開された限りでは別メニューの選手はいなかった。 森保一監督は前日会見で「コンディションの良い選手を起用したい」とコメント。初日と２日目は別メニューだった三笘薫の起用法が注目さ