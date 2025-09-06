ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。4回途中3安打無失点1四球5奪三振の好投で後続へ託した。マウンド上では、球審の不可解な判定に思わず不服そうな表情を見せる一幕もあった。 ■緊急登板で好投、4回途中で降板 この日は、登板予定のタイラー・グラスノー投手が、背中の張りで先発回避。急きょマウンドへ上がった二刀流が試合を作った