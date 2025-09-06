かつての電力不足で遅れていた農村の照明器具から、今や野外キャンプ、工事作業、非常用照明器具などに至り、最もシンプルな「家電製品」と呼ばれる懐中電灯は、時代とともに進化し、現代の都市・農村住民の日常生活、仕事、移動に欠かせない必需品になっている。実は中国が輸出する懐中電灯10本のうち、少なくとも6〜7本は浙江省寧波市の小さな町で作られている。その町の名は西店で、懐中電灯を主力製品とする企業が800社以上集