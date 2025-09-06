北海道・北見警察署は2025年9月5日、住所不定無職の男（49）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。男は5日午後8時半ごろ、北見市大和にある農業用の倉庫に侵入した疑いが持たれています。現場は付近に住宅の少ない地域で、「道路沿いを不審な男性が歩いている」という通報が複数警察に寄せられていました。警察によりますと、通報を受けて警察が付近を調べていた際、倉庫内にいる男を発見したということです。倉庫には農作業に