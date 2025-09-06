高知競馬の「第10回西日本3歳優駿」はあす（7日）、第5Rで行われる。金沢での昨年は1番人気のシンメデージー（高知）が優勝。19年以来、6年ぶりの高知開催となる今回は、兵庫からの遠征馬2頭を含む、フルゲート12頭によって覇が競われる。V候補として真っ先に名前が挙がるのは兵庫のラピドフィオーレ（牡＝田中範）だ。当地で行われた先月の黒潮菊花賞で見せた走りが強く印象に残る。世代最強を誇るジュゲムーンを相手に6馬身